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Рассматривать Александра Ярославского как реального претендента на покупку Проминвестбанка вряд ли стоит. Такое мнение выразил эксперт Николай Волгов, исполнительный директор АП «POLITCONSULTANT.org», сообщает пресс-служба Ассоциации политических консультантов Украины.

«Украина, вводя санкции против российского капитала, скорее всего, рассчитывала защитить свой банковский сектор от экономического влияния России. Поэтому способствовать продаже весьма одиозному, и векторно направленному на Россию олигарху вряд ли будет», - заявил он.

К тому же, уверен эксперт, рычаги есть. «Согласно закону, НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств», - заявил эксперт.

При этом, по мнению Волгова, с деловой репутацией и финансовым положением инвестора Александра Ярославского, «как раз и проблемы».

«Еще при режиме Януковича он был самым богатым харьковчанином. Распродавая свои активы - продал Д. Фирташу черкасский «Азот», а С.Курченко - ФК «Металлист» и модернизированный полностью за государственные деньги к Евро-2012 стадион. А уже в 2014 году избавился от своей доли в девелоперской компании «XXI век», - заявил он, сообщает РБК-Украина.

Эксперт считает, что «за Ярославским есть серьезный негативный имиджевый шлейф». «Чего стоит скандал вокруг рейдерского захвата Кременчугского НПЗ «Укртатнафта», а также возвращение и последующая перепродажа пакетов акций, контролируемых татарскими акционерами (56%), компаниям аффилированным с группой «Приват» Коломойского и DCH Ярославского.

Сегодня Татарстан судится с Украиной в европейских судах, требуя компенсацию в 2,4 млрд долларов, а также возврат утраченных акций «Укртатнафты».

Как уверяет сама компания, их деньгами завладели мошенническим путем, с этим, конечно, пусть разбирается суд, но как говорится - не бывает дыма без огня», - заявил Волгов.

«Еще одна грандиозная тема - это уголовные дела связанные с экспериментами над Харьковским тракторным заводом. В частности, на заводе была проведена подготовка к демонтажу для дальнейшего вывоза в Россию оборудования литейных цехов. К переправке за границу была подготовлена ​​и техническая и конструкторская документация на продукцию завода. Вывезти завод не удалось благодаря вмешательству СБУ, на ХТЗ в период с марта по апрель 2016 года было проведено четыре обыска, в результате были арестованы счета и имущество предприятия. Кстати, по данным Минобороны, ХТЗ являлся монополистом в Украине по выпуску торсионов — элементов подвески гусеничной техники. Прекращение их производства представляло бы угрозу безопасности страны.

Владелец группы компаний DCH Александр Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ у структур, которые контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, кстати он же является кумом Ярославского. Покупку Ярославского еще тогда оценили, как имиджевую «рокировку» - как будто и завод продали в украинские руки, но в то же время, российский олигарх Дерипаска сохранил над ним контроль», - заявил Волгов.

 Кроме того, эксперт отметил, что полностью нет ясности с миллиардными долгами, судами с банком ВТБ из-за того, что структуры Ярославского не платили более года проценты по кредиту, банкротством сети «Караван» и главное, «Лекс холдингом», «банкротство которого, вполне возможно, завершится тем, что имущество Ярославского пустят с молотка».

«Учитывая все это, рассматривать Ярославского как реального претендента на покупку «Проминвеста» вряд ли стоит, ему необходимо сначала разобраться со своими долгами и темными сторонами биографии, - считает эксперт. «Можно предположить, что Ярославского могут использовать как подсадную утку. Даже при поверхностной оценке сложно представить себе Александра Ярославского во главе «Проминвеста», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады, застройщик Максим Микитась и российский бизнесмен Павел Фукс подали в Национальный банк документы на покупку Проминвестбанка.
 
ForUm

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