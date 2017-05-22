В Администрации Президента признали, что заблокировать российские соцсети на 100% невозможно, однако назвали достижением существенное ограничение количества аудитории, что уменьшит возможность сбора данных российскими спецслужбами. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив во время круглого стола в «Украинском институте будущего».

«Действительно на все 100% запретить нельзя и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком», - заявил Шимкив, сообщает 112 Украина.

По словам Шимкива, падение трафика среди украинской аудитории усложнит работу российским спецслужбам.

"В то же время, VPN и TOR убирают много ваших данных, в частности геолокацию. И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами. Это вопрос ограничения аудитории в том числе. Уже сегодня «ВКонтакте» наблюдается отток пользователей. Для нас важно уменьшение объема аудитории и для нас я считаю достижением – уменьшение объема аудитории», - добавил Шимкив.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.