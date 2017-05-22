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Арбитражный трибунал по иску Украины против России о нарушениях РФ положений Конвенции ООН по морскому праву утвердил правила процесса, в том числе установив определенные часовые рамки в процессе.

Об этом говорится в сообщении Постоянной палаты третейского суда в Гааге, пишет Укринформ.

«12 мая Трибунал арбитража, инициированного Украиной против РФ по «спору относительно государственных прибрежных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», провел первую процедурную встречу. В рамках встречи Трибунал обсудил со сторонами процедуру арбитража, в том числе календарь устных и письменных судебных дебатов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, после этого 18 мая Трибунал утвердил Процедурные правила, которые обнародованы на сайте суда.

Согласно правилам, украинская сторона до 19 февраля 2018 должна подать меморандум, который будет содержать факты, на какие опирается Украина.

Сообщается также, что Трибунал состоит из пяти судей, среди которых представители из Кореи, Алжира, Мексики, России и Великобритании.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
ForUm

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