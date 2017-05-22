Представительство Европейского Союза отмечает, что визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня. Об этом говорится в комментарии дипмиссии в ответ на запрос «Европейской правды».

«По сообщению профильных служб ЕС, безвизовый режим начнет работать с начала суток 11 июня. Он будет действовать на всех границах Европейского союза – в том числе в аэропортах, на наземной границе», – заявил ЕП пресс-секретарь представительства Давид Стулик.

Комментируя информацию отдельных СМИ о том, что действие безвиза начнется лишь в понедельник, 12 июня, он отметил, что эти данные являются ошибочными – допуск граждан Украины без виз начнется уже 11 июня.

«С 00:01 в этот день, то есть в воскресенье 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получают право на безвизовое пребывание в ЕС продолжительностью не более 90 дней на 180 дней», - добавил Стулик.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 22 мая, в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.