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На время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что поезд будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно.

«Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Вапнярка. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 22:06», - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити + № 763/764 сообщением Дарница, Киев - Одесса - Киев, Дарница.
ForUm

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