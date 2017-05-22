В Киеве на Оболони произошел взрыв по ул. Зои Гайдай, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Полицейские выяснили, что взрыв произошел около 04:00, но по линии «102» никаких сообщений от местных жителей или очевидцев не поступало.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома.
По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета.
В результате инцидента никто не пострадал.
Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация инцидента.
Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.
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