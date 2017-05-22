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На Донбассе за минувшую неделю погибли 25 боевиков. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины. 

«По информации разведки, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 25 погибших боевиков, 31 раненый боевик, уничтожены 2 единицы военной техники», - заявил он.

Лысенко уточнил, что больше всего российско-оккупационным войскам досталось в Авдеевке и на мариупольском направлении. 

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 21 мая, члены незаконных вооруженных формирований совершили 48 обстрелов позиций сил АТО, 2 военнослужащих ВСУ получили ранения.
ForUm

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