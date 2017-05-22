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Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2017 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 226,749 миллиарда гривен, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Кировоградской (на 9,3% - до 4,37 миллиарда гривен), Львовской (на 9,2% - до 13,1 миллиарда гривен), Полтавской (на 8,4% - до 6,87 миллиарда гривен), Одесской (на 7,9% - до 17,17 миллиарда гривен) и Житомирской (на 7,7% - до 5 миллиардов гривен) областях, сообщает УНИАН

В то же время, наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-апреле этого года было зафиксировано в Луганской (на 0,3%, до 1,76 миллиарда гривен) области. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 5,2% - до 44,191 миллиарда гривен.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-апреле 2017 года составил 163,535 миллиарда гривен, что на 5,5% больше показателя за январь-апреля 2016 года. 

При этом оборот розничной торговли предприятий в апреле 2017 года вырос на 6,1% по сравнению с показателем апреля прошлого года. 

Напомним, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 
ForUm

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