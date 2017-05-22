Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что его ведомство назвало задержанного на днях взяточника сотрудником НАБУ только потому, что он сам так сказал.

Об этом Луценко сказал журналистам, передает Украинская правда.

На вопрос, есть ли доказательства, что задержанный взяточник работает в Национальном антикоррупционном бюро, Луценко ответил: «Нет». «Это будет определять следствие», - добавил он.

При этом, по словам Луценко, в ГПУ было достаточно оснований делать заявление, что за взятку задержали именно члена НАБУ, поскольку задержанный так представился.

«В ходе законного прослушивания его телефонов он рассказывал, что сейчас работает по направлениям работы этого агентства, а также не подал декларацию о том, что он перестал быть сотрудником НАБУ, что является обязательным с точки зрения законодательства», - отметил он.

Генпрокурор рассказал также, что согласно подозрению этот взяточник квалифицируется как «бывший работник правоохранительных органов, требовавший взятку для действующих сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, 19 мая пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Позже НАБУ опровергло эту информацию. Человек, который упоминается в СМИ как сотрудник Национального антикоррупционного бюро, погоревший на взятке, не работает в НАБУ с февраля 2017 года.