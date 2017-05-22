Генеральная прокуратура Украины расследует дела по предприятиям бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«У нас есть серьезные дела, связанные с предприятиями Фирташа», - сказал Луценко, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что Фирташ подозревается в выводе средств с подконтрольных ему предприятий. «Процессуальное подозрение ему еще не объявлено», - добавил Луценко.

Напомним, 21 февраля Дмитрий Фирташ был задержан на 48 часов до вынесения решения о мере пресечения по экстрадиционному запросу Испании.

Высший земельный суд Вены (Австрия) признал допустимой экстрадицию бизнесмена в США, удовлетворив апелляцию австрийской прокуратуры.

Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

24 февраля Земельный суд Вены освободил Фирташа под внесенный в 2014 году залог в 125 млн евро.