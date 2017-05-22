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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует о проведении психиатрической экспертизы отстраненного руководителя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова в ходе рассмотрения его дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Насирова Игоря Черезова.

«Любое лицо, для того чтобы понять, осудно оно или нет, должно пройти психиатрическую экспертизу. Это нормально. Это обычная стандартная процедура», - отметил он.   

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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