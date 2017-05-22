Вчера, 21 мая, в 18:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Давыдов Львовской области вблизи ГРК «Малая Швейцврия» в результате столкновение микроавтобуса «Рено Трафик» и автомобиля «Тойота Королла» погиб один человек, трое — получили травмы, сообщает сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что пассажир автомобиля «Тойота Королла», 1961 года рождения, житель Киевской области, умер в операционном отделе 8 городской клинической больницы.

Также, по данным ведомства, водитель автомобиля «Тойота Королла», 1988 года рождения, житель Киева, направлен в военно-медицинский клинический центр Западного региона, пассажир автомобиля «Тойота Королла», 1951 года, жительница Киевской области, госпитализирована в реанимационное отделение 8 городской клинической больницы, а пассажир автомобиля «Тойоты», 2015 года рождения, житель. Киева, госпитализирован в областную детскую клиническую больницу «Охматдет».

«Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия не обнаружены. Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка», - сказано в сообщении.