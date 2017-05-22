также в разделеПроисшествия
На Львовщине непогода обесточила 38 населенных пунктов 23
Сутки в АТО: 48 обстрелов, двое военных ранены 18
Штаб: Боевики обстреляли ДФС 37
Ливень затопил село на Закарпатье 49
Под Киевом в ДТП с мотоциклом погиб военный 43
Из колонии под Полтавой сбежал заключенный – бывший сбушник 96
За сутки в зоне АТО ранены 7 военных 47
В Минобороны заявили о 7 раненых военных за сутки 37
Разведка сообщает о взрыве на складе боевиков: около 20 погибших и раненых 59
В Мелитополе пытались поджечь горсовет 51
Сутки в АТО: НВФ применили «Грады», ранены 4 военных 25
СЦКК: В «ДНР» обстреляли представителей Красного Креста 43
Под Марьинкой НВФ обстреляли автомобиль с мирными жителями 38
На Харьковщине частично обрушился мост через реку 89
В Запорожской области мужчина умер после общения с полицией 110
В Хмельницкой области у фермера за ночь погибли 88 коров 799
В Кропивницком взорвали авто, ранен мужчина 34
Поляк напал пару из Украины за разговор на украинском языке 96

Вчера, 21 мая, в 18:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Давыдов Львовской области вблизи ГРК «Малая Швейцврия» в результате столкновение микроавтобуса «Рено Трафик» и автомобиля «Тойота Королла» погиб один человек, трое — получили травмы, сообщает сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что пассажир автомобиля «Тойота Королла», 1961 года рождения, житель Киевской области, умер в операционном отделе 8 городской клинической больницы. 

Также, по данным ведомства, водитель автомобиля «Тойота Королла», 1988 года рождения, житель Киева, направлен в военно-медицинский клинический центр Западного региона, пассажир автомобиля «Тойота Королла», 1951 года, жительница Киевской области, госпитализирована в реанимационное отделение 8 городской клинической больницы, а пассажир автомобиля «Тойоты», 2015 года рождения, житель. Киева, госпитализирован в областную детскую клиническую больницу «Охматдет».

«Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия не обнаружены. Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка», - сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года