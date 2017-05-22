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Президент Петр Порошенко присудил премию «Украинская книга года» писателям Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Так, на основании решения комитета по ежегодной премии Порошенко постановил присудить премию книжным изданиям «Синяя тетрадь. Листы дней светящих» и «Лад» в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы»; изданию «Мария Заньковецкая» в номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения»; изданию «Еж Вильгельм» в номинации «За содействие в воспитании подрастающего поколения».

Звание лауреата премии присвоено автору Мирославу Дочинцу и издательско-полиграфическому комбинату «Карпатская башня» за издания «Синяя тетрадь. Листы дней светящих» и «Лад».

За издание «Мария Заньковецкая» премию получил Владимир Корнийчук и издательство «Криница»; за издание «Еж Вильгельм» Татьяна Стус и издательство «Виват».

Напомним, в 2016 году Порошенко присудил премию «Украинская книга года» писателю Сергею Жадану.
ForUm

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