Президент Петр Порошенко присудил премию «Украинская книга года» писателям Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Так, на основании решения комитета по ежегодной премии Порошенко постановил присудить премию книжным изданиям «Синяя тетрадь. Листы дней светящих» и «Лад» в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы»; изданию «Мария Заньковецкая» в номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения»; изданию «Еж Вильгельм» в номинации «За содействие в воспитании подрастающего поколения».
Звание лауреата премии присвоено автору Мирославу Дочинцу и издательско-полиграфическому комбинату «Карпатская башня» за издания «Синяя тетрадь. Листы дней светящих» и «Лад».
За издание «Мария Заньковецкая» премию получил Владимир Корнийчук и издательство «Криница»; за издание «Еж Вильгельм» Татьяна Стус и издательство «Виват».
Напомним, в 2016 году Порошенко присудил премию «Украинская книга года» писателю Сергею Жадану.
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