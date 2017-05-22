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Преподаватель курсов специальной и спасательной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины Валентин Сипавин совершил восхождение на самую высокую гору мира – Эверест.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.  

В состав команды входили Кирилл Люляев, Станислав Шагдамов и Виктор Бобко. Восхождение проходило с северной, тибетской стороны горы по стандартному маршруту.

Сипавин стал пятым харьковчанином и 19-м украинским альпинистом, покорившим Эверест, а также вторым среди лучших ледолазов мира.

Он – опытный горный гид, который покорил многие известные вершины мира – Эльбрус, Казбек, п. Ленина, Монблан, Маттерхорн, Килиманджаро, Акконкагуа, Альпомайо, Мак-Кинли и другие. Готовил к восхождению и подсказал идею покорения Эвереста первой украинке, которая поднялась на самую высокую точку мира – Ирине Галай. 
ForUm

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