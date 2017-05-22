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Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли минометным огнем Донецкую фильтровальную станцию.

По данным пресс-центра штаба АТО, огневой налет был нанесен в воскресенье, 21 мая, в 19:01 со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая в направлении Авдеевки.

По предварительным, минометчики использовали четыре 120 мм мины.

«Под обстрел попал объект, который имеет важное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях», - подчеркнули в штабе.
ForUm

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