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Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о запрете георгиевских лент, как только он поступит из Верховной Рады. Об этом он заявил во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы», сообщает пресс-служба Главы государства.

«Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, это – символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночи», - сказал Порошенко.

«В конце концов, к сожалению, эта Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона», - подчеркнул Президент.

Напомним, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

В России запрет ленты назвали официальной фашизаций Украины. 
ForUm

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