Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР.

«Мы эту тему вообще не затрагивали», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, по данным американских СМИ, Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив «свихнувшегося» директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, «как гора упала с плеч».

10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.