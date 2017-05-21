Переговоры Президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 2,5 часа.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Завершились переговоры двух лидеров – Президента Порошенко и канцлера Меркель, которые продолжались более двух с половиной часов», - написал он в Twitter.
Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2017 г.
Напомним, в субботу, 20 мая, Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
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