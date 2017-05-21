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Переговоры Президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 2,5 часа.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Завершились переговоры двух лидеров – Президента Порошенко и канцлера Меркель, которые продолжались более двух с половиной часов», - написал он в Twitter.

 


 

Напомним, в субботу, 20 мая, Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
ForUm

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