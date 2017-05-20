За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 7 военнослужащих получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО ситуация значительно обострилась.

«Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций украинских войск, в частности применяли РСЗО «Град» и неоднократно открывали огонь из ствольной артиллерии. Количество снарядов, выпущенных по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения за прошедшие сутки, превысило отметку 400», - сказал он.

В утреннем сводке штаб АТО сообщил о четырех раненых военнослужащих.