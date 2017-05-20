В результате нападения на авиабазу Брак аль-Шати на юге Ливии погиб по меньшей мере 141 человек. 103 из погибших – солдаты генерала Хафтара, который поддерживает власть в Бенгази – один из конкурирующих правительств страны, сообщает DW со ссылкой на AFP.

«Солдаты вернулись с военного парада и были невооруженными», - пояснил представитель неофициального правительства страны. Остальные погибшие - гражданские, которые работали на базе или находились неподалеку. Часть гражданских массово казнили.

Нападение в четверг, 18 мая, очевидно, совершила группировка, известное как «Третья сила», пишет Reuters. Группировка формально находится в союзе с западным правительством в Триполи. Западное правительство национального единства, которое пользуется поддержкой ООН, заявило о создании следственной комиссии и о временном отстранении своего министра обороны от должности до выяснения обстоятельств инцидента.

После свержения режима Муаммара Каддафи осенью 2011 года Ливия погрузилась в гражданское противостояние между многими вооруженными группировками. В марте 2017 ливийские военизированные группировки, которые поддерживают правительство национального единства во главе с Фаизом Сарраджем, и его противники, которые поддерживают непризнанное правительство национального спасения, согласились прекратить огонь в столице государства Триполи.