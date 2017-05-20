также в разделеМир
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня 12
«Как гора с плеч»: Трамп рассказывал Лаврову об увольнении главы ФБР 20
Коми расскажет сенату о расследовании связей Трампа с Россией 19
Россия нашла замену убитому в Турции послу 35
Швеция закрыла дело против Ассанжа 56
Трамп отправляется в первое зарубежное турне 52
Иран выбирает президента 30
ДТП в Нью-Йорке: Въехавший в толпу водитель «слышал голоса» 380
Вокалист Soundgarden повесился 65
Time посвятил обложку влиянию РФ на США 79
Лавров прокомментировал сообщения о «секретах» Трампа 44
ДТП в Нью-Йорке: пострадавших уже 19 31
Автомобиль врезался в толпу в Нью-Йорке: 10 пострадавших 109
Король Нидерландов тайно работает пилотом пассажирского самолета 56
Из-за скандалов вокруг Трампа богатейшие люди мира потеряли $35 миллиардов 61
Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик 132
В колумбийском порту произошла серия взрывов, есть жертвы 23
Объявлен состав правительства Франции 30

Государственное телевидение Ирана поздравило президента страны Хасана Роухани с победой на выборах. Согласно предварительным результатам, Роухани выиграл второй президентский срок, существенно опередив своего главного соперника – консервативного священнослужителя Эбрахима Раиси, сообщает ВВС.

По данным иранского министерства внутренних дел, после обработки почти 39 млн бюллетеней Роухани получил 22,8 млн голосов, а Раиси – 15,5 млн. Победа с более чем 50% голосов позволит нынешнему президенту избежать второго тура.

56-летний Эбрахим Раиси –  который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – уже подал жалобы, заявив о нарушениях в ходе процесса голосования. В частности, он обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Иранским властям пришлось продлить время работы избирательных участков на пять часов из-за высокой явки, которая в итоге составила около 70%.

Согласно данным министерства внутренних дел Ирана, на избирательных участках проголосовали более 40 млн человек.

Роухани был избран на первый президентский срок в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.

Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Эбрахим Раиси – консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы.

Президент является высшим выборным должностным лицом в Иране и главой исполнительной власти. Однако большей властью обладает Верховный лидер Ирана, под контролем которого находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации.

Верховный лидер также определяет и внешнюю политику страны.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года