В первый день вступления в силу безвизового режима с ЕС пассажиропоток может увеличиться на 30%. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Что касается прогнозов и ожиданий 11 июня, то мы изучили опыт наших молдавских и грузинских коллег. Он, конечно, разный, ведь у Грузии нет автомобильных пунктов пропуска с ЕС, плюс у наших стран разное количество населения. Но в целом, с учетом возможностей пунктов пропуска и с учетом летнего периода, мы ожидаем, что пассажиропоток в первый день может увеличиться процентов на 30, а в дальнейшем – на 10-15%», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день Госпогранслужба предприняла ряд мер и готова к вступлению в силу безвизового режима, передает 112 Украина.

«Наша служба в целом выполнила весь комплекс задач, которые были определены планом по либерализации визового режима для граждан Украины. Были соответствующие поручения со стороны президента и правительства. Работу мы провели по трем направлениям», - сказал Назаренко.

Так, первое – это повышение уровня безопасности качества погранконтроля в пунктах пропуска, второе – дальнейшая интеграция Госпогранслужбы в общую систему европейской безопасности, третье – подготовка персонала.

«Мы увеличим смены и наряды, проведем соответствующую работу с нашими смежными службами и коллегами. Кстати, мы выступили с инициативой по поводу того, чтобы европейская пограничная организация FRONTEX с 10 июня делегировала нам своих представителей в пункты пропуска на границе со странами ЕС и на авиационных пунктах пропуска», - подчеркнул глава погранведомства.

Назаренко сообщил, что все пункты пропуска оборудованы средствами биометрического контроля, подключены к базе Интерпола, персонал подготовлен, включая прохождение языковой подготовки.

Напомним, 17 мая в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.