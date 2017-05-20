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В Ясиноватой в помещении для хранения оружия и боеприпасов произошел взрыв, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В результате погибли и ранены до двадцати боевиков, которые, пренебрегая мерами безопасности, употребляли спиртные напитки и курили в этом помещении.

Кроме того, двое военнослужащих части самовольно оставили передовую позицию с оружием, опасаясь самосуда со стороны военнослужащих разведывательного подразделения полка, наблюдательный пост которого они обстреляли в состоянии алкогольного опьянения и тяжело ранили трех разведчиков.

Также, по данным разведки, спор между российскими военными 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК перерос в вооруженную стрельбу, в результате один военнослужащий погиб и один тяжело ранен.

 
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