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По факту попытки поджога здания Мелитопольского городского совета возбуждено уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В 03:40 двое неизвестных бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение горсовета, расположенное по адресу ул. Грушевского, д.5. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери. Пострадавших нет.

По факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, лиц поджигателей и их задержанию.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о упомянутого события, просим обращаться по телефонам (061) 239-21-02, 102 или на «горячую линию» СБУ Украины в Запорожской области.
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