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Поставки воды на территорию временно оккупированных районов Луганской области пока невозможны из-за долга Попаснянского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая кокой-любо компенсации за ее потребление. За это время у предприятия накопилась задолженность за потребленные ресурсы, в том числе за электроэнергию. По данным руководства КП, сумма долга за электроэнергию составляет 145 млн грн, поэтому поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны», - отмечается в сообщении.

Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей населения, промышленных и прочих групп потребителей в услугах по централизованному водоснабжению и водоотводу. Это около 50 тыс. человек на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тыс. человек на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО), напомнили в ведомстве.

Напомним, с 25 апреля 2017 года «Луганское энергетическое объединение» прекратило поставки электроэнергии в ОРЛО.  
ForUm

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