Украинский программист Дмитрий Андреев создал приложение, которое позволяет прослушивать музыку в Facebook. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Можно долго ныть по поводу «супер-удобного» плеера «ВКонтакте», а можно за пару часов интегрировать куда более классный и легальный плеер в Facebook», - написал он.

Плагин Facebook Spotifier позволяет слушать музыку с личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Соответственно, сначала нужно создать страницу в Spotify. Для тех, кто ностальгирует по заблокированным ВКонтакте, есть опция, которая позволяет сделать интерфейс Facebook более похожим на интерфейс ВК.

Приложение пока работает только в браузере Google Chrome, но разработчик обещает, что в ближайшее время оно будет доступно для Firefox и Opera.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.