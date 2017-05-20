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Очередную партию танков Т-80 передадут подразделениям десантных войск Вооруженных сил Украины на передовую в зону АТО, сообщил Президент Украины Петр Порошенко.  
 
«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», - говорится в Facebook Главы государства.

 

В прикрепленном к сообщению видео отмечается, калибр пушки танка составляет 125 мм. Максимальная скорость танка – 70 километров в час, а боевая масса – 44,5 т.

 
ForUm

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