Очередную партию танков Т-80 передадут подразделениям десантных войск Вооруженных сил Украины на передовую в зону АТО, сообщил Президент Украины Петр Порошенко.



«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», - говорится в Facebook Главы государства.

В прикрепленном к сообщению видео отмечается, калибр пушки танка составляет 125 мм. Максимальная скорость танка – 70 километров в час, а боевая масса – 44,5 т.



