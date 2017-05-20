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Главное управление Нацполиции АР Крым и Севастополя объявило в розыск участника так называемой «народной обороны» Крыма Александра Саттарова, помогавшего военным РФ при аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«Саттаров Александр Валерьевич активно помогал подразделениям вооруженных сил РФ во время оккупации Автономной Республики Крым. Разыскиваемый служил в составе сил так называемой «народной обороны» и даже за образцовое выполнение своих обязанностей получил наградной крест», - отмечается в сообщении.

По согласованию с прокуратурой АР Крым в отношении Саттарова составлено сообщение о подозрении по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

15 мая подозреваемый объявлен в розыск.

 
ForUm

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