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Сегодня, 20 мая, в Киеве ограничат движение транспорта по маршруту велопарада, сообщает пресс-служба КГГА.

В столице состоится «Велодень» – общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города. На время проведения спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспорта по маршрутам велопарада.

В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:

ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. И. Франко - ул. В. Липинского - заезд на велотрек;

Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Московский мост - ул. Трухановская - парк Дружбы народов.

 
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