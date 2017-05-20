Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют расследование по уголовным производствам в отношении двух народных депутатов – Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, эти производства начаты по результатам анализа е-деклараций указанных лиц, а также обращения общественных организаций.

Однако только в отношении одного из этих двух парламентариев, а именно Дейдея, проект подозрения и соответствующего представления в Верховную Раду подготовлен детективами НАБУ по материалам проведенного досудебного расследования. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»).

Что касается остальных подозрений, то в их подготовке детективы не участвовали.

«НАБУ пока неизвестно, на основании каких материалов досудебного расследования подготовлены эти документы. Поэтому Бюро пока воздерживается от комментариев относительно их содержания и обоснованности», - отмечается в сообщении.

В Бюро напомнили, что согласно ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, письменное уведомление о подозрении народному депутату осуществляет генеральный прокурор. Привлечение к уголовной ответственности парламентариев при наличии достаточных доказательств для подозрения происходит после получения на это соответствующего согласия Верховной Рады. Необходимое для этого представление вносит генпрокурор.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Так, Геннадия Бобова из партии «Возрождение» подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из «Народного фронта» – в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.