Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли на Донбассе сотрудников миссии Красного Креста при проведении гуманитарной акции.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«18 мая во время плановой раздачи продуктовых и гигиенических наборов в населенном пункте Доломитное на территории, неподконтрольной правительству Украины, пророссийскими наемниками были обстреляны сотрудники Международного Комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии», - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

В СЦКК подчеркнули: изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста состоялся именно со стороны НВФ ОРДО и велся с территории ОРДО.

«Пулеметный обстрел места раздачи гуманитарной помощи осуществлен НВФ ОРДО с целью дискредитации ВС Украины, распространения паники и страха среди местного населения и представителей МККК», - считают в СЦКК.

Для обеспечения гуманитарной акции Вооруженные Сил Украины предоставили Красному Кресту письменные гарантии безопасности, в то время как со стороны боевиков ОРДО таких гарантий предоставлено не было. Представители МККК осуществляли выдачу гуманитарной помощи по собственному решению и на свой риск.