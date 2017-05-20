также в разделеПроисшествия
В Минобороны заявили о 7 раненых военных за сутки 7
Разведка сообщает о взрыве на складе боевиков: около 20 погибших и раненых 10
В Мелитополе пытались поджечь горсовет 17
Сутки в АТО: НВФ применили «Грады», ранены 4 военных 16
Под Марьинкой НВФ обстреляли автомобиль с мирными жителями 37
На Харьковщине частично обрушился мост через реку 59
В Запорожской области мужчина умер после общения с полицией 107
В Хмельницкой области у фермера за ночь погибли 88 коров 351
В Кропивницком взорвали авто, ранен мужчина 33
Поляк напал пару из Украины за разговор на украинском языке 91
В ДТП в Турции пострадали 16 украинцев 31
В Запорожье самолет МАУ застрял в бетоне 153
Боевики обстреляли контрольный пост «Марьинка» 20
Под Докучаевском боевики бросили в патруль ОБСЕ дымовую гранату 24
В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали украинцы 93
За прошлые сутки в зоне АТО 52 обстрела, ранены 5 военных 38
Возле Киева горит мусорная свалка 277
В Краматорске – массовое отравление: ученик принес в школу медный купорос 45

Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли на Донбассе сотрудников миссии Красного Креста при проведении гуманитарной акции.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«18 мая во время плановой раздачи продуктовых и гигиенических наборов в населенном пункте Доломитное на территории, неподконтрольной правительству Украины, пророссийскими наемниками были обстреляны сотрудники Международного Комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии», - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

В СЦКК подчеркнули: изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста состоялся именно со стороны НВФ ОРДО и велся с территории ОРДО.

«Пулеметный обстрел места раздачи гуманитарной помощи осуществлен НВФ ОРДО с целью дискредитации ВС Украины, распространения паники и страха среди местного населения и представителей МККК», - считают в СЦКК.

Для обеспечения гуманитарной акции Вооруженные Сил Украины предоставили Красному Кресту письменные гарантии безопасности, в то время как со стороны боевиков ОРДО таких гарантий предоставлено не было. Представители МККК осуществляли выдачу гуманитарной помощи по собственному решению и на свой риск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года