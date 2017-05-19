Блокировка ряда российских сайтов не направлена на ограничение свободы выражения мнения, а связана с их угрозой национальной безопасности страны. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

«Санкции не против веб-сайтов, это против юридических или физических лиц. Никаких попыток ограничить свободу выражения или свободу граждан Украины здесь у нас нет, мы именно исходим из того, что некоторые сервисы РФ составляют прямую угрозу нацбезопасности, поэтому мы ограничиваем их доступ. Если провести такую аналогию: скажем, есть высокий уровень состояния аварийности на дорогах, государство устанавливает правила лишь пользования ремнями безопасности, автопроизводители даже ставят «заглушки», которые будут передавать, что вы не пристегнулись. Но всегда найдется «умник», который придумает «заглушку» или пристегнуть этот ремень сзади, ну это его личный выбор, жизнь и риск», - сказал он.

При этом Петров подчеркнул, что в отношении пользователей, которые посещают запрещенные сайты, никаких санкций не будет.

«Абсолютно нет, это их личный выбор. Если нам удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то это ощутимый результат для нацбезопасности», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.