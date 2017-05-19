Закономерно, что в пятницу после часа вопросов к правительству народные депутаты уходят из сессионного зала, а остаются только записавшиеся на выступление. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в ходе брифинга, передает 112 Украина.

«Это закономерная вещь, когда депутаты отбыли час вопросов к правительству и знают, что будет зачитывание запросов, будут выступления с трибуны, тех, кто записался, те и остаются в зале. Я был 10 дней назад в Норвегии, мы зашли в парламент в рабочий день. Там были два депутата. Идентичная ситуация и у нас. Есть вопросы к министру, два депутата записались, и они есть в зале, никто не делает коллективных фотографий и не ставит зверушек возле трибуны. Это обычная практика в европейских парламентах, когда есть день, и нет решений, депутатов гораздо меньше», - сказал Парубий.

Он предположил, что есть смысл изменить основную структуру пятницы.

«Одно из моих предложений заключается в том, чтобы мы смогли перенести выступления от депутатов на среду, а в пятницу или сделать парламентское слушание, или увеличить время для вопросов к правительству», - добавил спикер.

Сегодня в повестке дня нардепов, кроме часа вопросов к правительству, были два законопроекта – об обязательном питании школьников и изменениях в законодательство с целью предотвращения коррупции. Однако депутаты не рассматривали законопроекты - так чаще всего происходит в пятницу.