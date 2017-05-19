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Сотрудники полиции в течение часа задержали двух преступников, которые ночью похитили из банкомата в Борисполе 1,6 млн гривен, а до этого обокрали банкомат в Белой Церкви. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Киевской области.

После поступления сообщения о похищении наличных из банкомата в Борисполе полицейские начали ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Установили автомобиль, на котором передвигались преступники – «Toyota Corolla». В течение часа обнаружили его в пгт Ирпень и начали преследование. Подключив местных патрульных полицейских, заблокировали проезд и задержали злоумышленников. Ими оказались 33-летний и 35-летний ранее судимые жители столичного региона.

Во время обысков в их домовладениях обнаружены вещественные доказательства – наличные и набор инструментов, с помощью которых взламывали банкоматы.

В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении, избирается мера пресечения. Полицейские проверяют парней на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. 
ForUm

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