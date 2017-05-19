Выданные госорганами Украины документы, подтверждающие право собственности на участки в Крыму, включая Севастополь, или право их пользования, могут быть признаны оккупационной властью недействительными, пишет «КоммерсантЪ».



По данным издания, такие поправки в федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым...» предлагают внести «власти» региона. Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов в своем письме информирует вице-премьера РФ Дмитрия Козака, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству.

Одновременно Аксенов предложил вице-премьеру инициировать внесение в Госдуму РФ отдельного федерального закона, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д.), используется не по целевому назначению.

В аппарате Дмитрия Козака и пресс-службе Сергея Аксенова вчера не смогли предоставить комментарии. Один из «чиновников» Крыма сообщил изданию, что подготовить поправки Козак поручил «властям» региона в апреле этого года. По его подсчетам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, составляет $1,3-1,5 млрд. У другого собеседника «Ъ» из числа федеральных чиновников схожие данные — $0,95-1,2 млрд.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.