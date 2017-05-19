Министерство обороны Украины увеличит финансирование Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщил глава ведомсва Степан Полторак.

«Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса», - написал он в Facebook.

Министр отметил, что несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, они показали свой уровень профессионализма в ходе международных учений «Горящий меч 2017» в Литве.

«По завершению командировки приму определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретению определенных типов оснащения», - сообщил Полторак.