Министерство обороны Украины увеличит финансирование Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщил глава ведомсва Степан Полторак.
«Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса», - написал он в Facebook.
Министр отметил, что несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, они показали свой уровень профессионализма в ходе международных учений «Горящий меч 2017» в Литве.
«По завершению командировки приму определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретению определенных типов оснащения», - сообщил Полторак.
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