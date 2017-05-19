также в разделеОбщество
19 мая. Картина дня 8
На Одесчине пограничники «отрезали» от Украины два села 17
В Украине снова ожидаются заморозки 94
В СНБО надеются в 5 раз сократить украинскую аудиторию в российских соцсетях 11
НАБУ опровергло информацию о задержании своего сотрудника на Сумщине 18
Гройсман призвал ГПУ и НАБУ не допустить банкротства ОПЗ 13
Песню победителя «Евровидения-2017» перепели на украинском 22
В Крыму могут признать недействительными украинские документы на землю 49
Правозащитники назвали СБУ крупнейшим нарушителем прав человека 29
На Сумщине сотрудника НАБУ поймали на взятке в $150 тысяч 26
Полиция оперативно задержала потрошителей банкоматов Киевщины 20
Полторак: За год ВСУ не потеряли ни одного сантиметра нашей земли 30
НАПК просит е-декларантов сменить российские почтовые адреса 25
Фарион назвала Савченко троянской кобылой 57
ГПУ вызывает на допрос печально известного боевика из «Русича» 34
Сын кандидата в Верховный Суд учится в Москве за украинские деньги 39
СМИ: Новое руководство разоряет «Одесский морской торговый порт» 68
В ЕС признали блокирование российских сайтов вопросом нацбезопасности 71

Министерство обороны Украины увеличит финансирование Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщил глава ведомсва Степан Полторак.

«Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса», - написал он в Facebook.

Министр отметил, что несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, они показали свой уровень профессионализма в ходе международных учений «Горящий меч 2017» в Литве.

«По завершению командировки приму определенные организационные и управленческие решения по улучшению инфраструктуры подразделения и приобретению определенных типов оснащения», - сообщил Полторак. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года