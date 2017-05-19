также в разделеОбщество
На Сумщине сотрудника НАБУ поймали на взятке в $150 тысяч
Полиция оперативно задержала потрошителей банкоматов Киевщины 7
НАПК просит е-декларантов сменить российские почтовые адреса 13
Фарион назвала Савченко троянской кобылой 40
ГПУ вызывает на допрос печально известного боевика из «Русича» 25
Сын кандидата в Верховный Суд учится в Москве за украинские деньги 23
СМИ: Новое руководство разоряет «Одесский морской торговый порт» 39
В ЕС признали блокирование российских сайтов вопросом нацбезопасности 50
Территорию в Балаклее полностью разминировали 23
МИД: Ватикан не вызывал посла из-за «религиозных законопроектов» 26
Украинские военные уничтожили опорный пункт боевиков под Авдеевкой 107
Кабмин обещает выделить в июне 10 миллиардов на ремонт дорог 24
Пропуск через КПВВ «Гнутово» возобновлен 23
Власти Чернигова: Разворот памятника Хмельницкому обошелся в 15, а не 700 тысяч 38
Канадцы предлагают создать соцсеть Ukrainians 53
СК РФ завел новые дела на украинских военных 41
СБУ: Пропавшие записи с камер по делу Шеремета отдали следователю 57
Князев: В расследовании убийства Шеремета могли быть ошибки 54

За последний год украинские военные не потеряли ни одного сантиметра нашей земли. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречм с командующим командования ССО США генералом Раймондом Томасом и командующим штаба ССО НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Во время диалога министр обороны Украины поблагодарил американских коллег за поддержку украинских подразделений ССО.

«Наши Силы специальных операций еще очень молоды, они созданы лишь год назад, и нам нужно время и опыт. Мы заинтересованы в обучении наших бойцов, у нас есть желание и мы быстро учимся, уверен что мы будем делать успехи», – отметил Полторак.

Также он добавил, что американские инструкторы подготовили много наших военнослужащих. Министр обороны отметил важный результат работы иностранных инструкторов. «За последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли, уменьшилась численность боевых потерь и мы имеем определенные успехи в боевых вопросах», - сказал Полторак.

Во время встречи министр обороны Украины проинформировал собеседников о событиях на востоке страны и угрозах, которые могут возникнуть в будущем. «Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, нужно, чтобы украинские Силы спецопераций получили боевую способность», - подчеркнул Полторак.

Также он подчеркнул, что «нам необходимы не только обучение такого характера, но и подготовка украинских бойцов на базах иностранных учебных центров».

Напомним, ранее Полторак заявляет, что Киев не планирует возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области военным путем, но ряд важных решений для возвращения неподконтрольных регионов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года