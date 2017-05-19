Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство в связи со смертью местного жителя после посещения отдела полиции.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Следователями прокуратуры области в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 115 ч.1, 365 ч.3 УК Украины, устанавливаются обстоятельства смерти жителя села Беленькое», - говорится в сообщении.
18 мая труп 30-летнего мужчины был обнаружен на территории его домовладения в гараже.
Следователи прокуратуры области проверяют ряд версий, в том числе, по заявлению сожительницы умершего, о причастности сотрудников полиции к этому резонансному событию.
Сотрудники прокуратуры проводят первоочередные следственные действия в уголовном производстве, назначен ряд экспертиз.
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