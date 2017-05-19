Партия «Батькивщина» обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в манипуляциях во время представления реформ. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на сайте «Батькивщины».

«Правительство Владимира Гройсмана прибегает к откровенной манипуляции и лжи, когда представляет свои социальные реформы – пенсионную, медицинскую и трудовую – которые на самом деле направлены лишь на уничтожение украинского народа и превращение граждан в крепостных», - говорится в заявлении.

В политсиле убеждены, что пенсионная реформа, которую презентовал премьер-министр, «не является реформой, направленной на улучшение жизни пенсионеров и реформой самой пенсионной модели». «Единственная настоящая цель этой реформы – уменьшить количество граждан, которые могут претендовать на пенсионные выплаты. Именно поэтому большинство сотрудников вредных предприятий лишается права на досрочные и льготные пенсии. А под лозунгом «осовременивание пенсий» чиновники Гройсмана планируют увеличить страховой стаж с 25 до 35 лет – и это автоматически приведет к повышению пенсионного возраста до 65 лет. А тем, кто не будет иметь 35 лет стажа, правительство «милостиво» предлагает докупить его – почти за 17 тыс. гривен за год. Есть ли у людей перед выходом на пенсию такие деньги? Но такие вопросы министров и самого Гройсмана не волнуют», - говорится в заявлении, сообщает РБК-Украина.

В «Батькивщине» также заявили, что рассказы о значительном общем повышении пенсий является «откровенной манипуляцией». Согласно анализу партии, осовременивание пенсий коснется менее половины всех пенсионеров.

«Те, у кого сейчас минимальная пенсия, получат увеличение от 50 до 300 гривен. Но эти деньги сожрут галопирующая инфляция и бешеные коммунальные тарифы! И даже не это является главной ложью в пенсионной реформе Гройсмана. Он рассказал, что в Украине проживает 26 млн граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако по данным Госстата в 2016 году в нашей стране насчитывалось чуть менее 18 млн человек соответствующего возраста. Откуда премьер-министр «нарисовал» еще 8 миллионов украинцев – большая тайна правительства. И эта деталь разоблачает всю никчемность так называемой реформы!», - говорится в заявлении.

Партия убеждена, что до пенсии доживают едва две трети украинцев. «Если же будет введена пенсионная реформа Гройсмана, хорошо, если до пенсии доживет треть наших граждан. То же самое касается медицинской и трудовой реформ, которые так ревностно продвигает правительство. Медицинская реформа, которая предлагает ввести платную медицину, напрямую нарушает конституционные права граждан на бесплатную медицинскую помощь. Если эти новации пройдут, малообеспеченные слои населения будут навсегда лишены специализированных медицинских услуг и лекарств!», - отметили авторы заявления.

«А изменения в Трудовой кодекс, которые правительство хочет провести через Верховную Раду в июне этого года, дискриминирующие права женщин, аннулируют права профсоюзов и предоставляют работодателям почти неограниченные права на увольнение рабочих. Все эти реформы направлены только на дальнейшее ухудшение жизни граждан, что прямо противоречит ст. 22 Конституции Украины, которая запрещает принимать законы, которые сужают существующие права и свободы», - добавили в «Батькивщине». Эта политика, по убеждению членов политсилы, «является позорной для народа и разрушительной для государства, поэтому «Батькивщина» уже предложила Владимиру Гройсману свою помощь в написании и проведении правильной, направленной на защиту интересов граждан Украины, пенсионной реформы».

«Однако, если правительство и в дальнейшем будет оказывать попытки протащить свой вариант пенсионной и других «реформ», нам не останется ничего другого, как добиться включения в повестку дня Верховной Рады проекта постановления №6385 «Об отклонении отчета Кабинета Министров Украины и признания деятельности Кабинета Министров Украины неудовлетворительной» и принять это постановление. Потому что только отставка Гройсмана и его правительства спасет Украину и наших граждан от сокрушительных реформ», - резюмировали авторы заявления.