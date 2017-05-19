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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сорвала очередной план по возвращению россиян в Ассамблею. Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский, который находится на заседании юридического комитета ПАСЕ в Белграде.

«Russia goodbye! по-сербски. Сорвался очередной план России по снятию санкций через диалог и манипуляцию. Сегодняшние слушания ЮрКома ПАСЕ с участием депутатов России отменены. Их пригласила сербский друг - докладчик по NGO для обмена мнениями. Это - часть общего плана возврата русских в ПАСЕ», - рассказал он.

Однако, по его словам,  украинская делегация поставила условие, которое поддержал комитет голосованием.

«Мы «за», только при условии, что приглашенные лица не голосовали за аннексию Крыма, не находятся под санкциями ЕС и не нарушали права человека. Приглашение именно с такими условиями должна была отправить докладчик российским коллегам. Я понимаю, что это действительно трудный вопрос найти «правильного» человека с такими критериями в Думе. По этому гости не приехали и заседание, или правильно сказать «российская манипуляция» сорвалась», - отметил Логвинский и добавил, что коллега из Сербии обиделась и сообщила, что даже в суде подсудимому дают последнее слово.

«Гибридная война продолжается и в общем счете очередная победа нашей делегации», - заключил нардеп.
ForUm

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