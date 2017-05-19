В Ватикане ни критиковали так называемые религиозные законопроекты и не вызвали посла Татьяну Ижевскую.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя сообщения российских СМИ, передает Украинская правда.

«Уведомление о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты», - сказала она.

«Критики из блока Ватикана не было», - подчернкула Беца.

Ранее российские СМИ распространили заявление протоиерея Николая Данилевича о том, что посла Украины вызвали к Папе Римскому по поводу «религиозных законопроектов» и выразили обеспокоенность ними.