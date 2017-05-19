Экс-депутат Верховной Рады, член партии ВО «Свобода» Ирина Фарион назвала народного депутата Надежду Савченко троянской кобылой.
Об этом она сказала в интервью «Высокому замку», передают Українські Новини.
«О Боже! Это троянская кобыла, которую Витя Медведчук одел в вышиваночку. В Москве ей футболки с трезубцами носили. Классное шоу показали наивнякам. Если народ после Майдана проглотил, что кум Путина – Медведчук – один из переговорщиков и входит в так называемые Минские договоренности и имеет прямой самолет Киев-Москва, то какая проблема втулить Надежду», - сказала Фарион.
Напомним, ранее Савченко назвала нардепов баранами.
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