Комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Алексея Ерхова на пост посла РФ в Турции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.

«Была рассмотрена по представлению МИД РФ кандидатура главы ДСКЦ МИД РФ Ерхова на пост посла России в Турции. Комитет согласился с его назначением», - сказал собеседник агентства.

Напомним, должность главы диппредставительства РФ в Турции стала вакантной после убийства чрезвычайного и полномочного посла РФ Андрея Карлова при открытии фотовыставки в Анкаре в декабре минувшего года.