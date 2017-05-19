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Субъектам декларирования необходимо изменить электронные адреса российских доменов в реестре деклараций, напоминает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«Во исполнение указа Президента Украины от 15 мая 2017 №133/2017 просим безотлагательно изменить электронные почтовые ящики российских доменов (например, mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления на созданные на украинских серверах (например ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com), - говорится в сообщении.

Для изменения электронного почтового ящика аккаунта необходимо на одном из украинских почтовых сервисов получить персональный электронный адрес. После этого авторизоваться в реестре по ссылке portal.nazk.gov.ua с помощью собственного ЭЦП. Затем надо перейти во вкладку «Мой профиль», нажать кнопку «Изменить контактные данные», в поле «новый E-mail» указать новый почтовый ящик и нажать кнопку «изменить E-mail».

На новый почтовый ящик придет письмо «изменение E-mail | Единый государственный реестр деклараций». Для изменения E-mail перейдите по ссылке.

Для изменения электронного адреса в Вашем личном кабинете в Реестре не нужно получать новый ЭЦП.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

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