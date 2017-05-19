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Кабинет Министров Украины рассчитывает в июне представить парламенту проект изменений в государственный бюджет на текущий год, который позволит направить первый транш средств, полученных от процесса репрофайлинга облигаций государственного внутреннего займа на дорожные работы.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба правительства.

«Народные депутаты приняли решение об обеспечении репрофайлинга. Мы договорились с Национальным банком, что до конца мая будут приняты все необходимые решения, в июне мы выйдем с изменениями в госбюджет, и первые 10 млрд будут направлены на дороги», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что бюджетные ассигнования на дорожные работы составляют около 15 млрд грн. Дополнительным источником средств является перевыполнение плана поступлений со стороны таможенных органов.

При этом Гройсман высказал предположение, что в случае сохранения тенденций развития экономики по итогам года общий объем средств, выделенных из всех источников на дорожные работы, превысит 30 млрд грн.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.
ForUm

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