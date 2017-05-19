Непосредственно на разворот фигуры памятника Богдану Хмельницкому из городского бюджета Чернигова потратится меньше 14,5 тыс. грн. Эти работы являются лишь малой частью общей реконструкции постамента памятника, заявили в горсовете.

Как следует из локальной сметы, в эти 14,5 тыс. грн вошли демонтаж фигуры памятника, масса которой до 5 тонн, ее дальнейшая установка, а также установка и демонтаж строительных лесов. При демонтаже и монтаже использовалась и тяжелая строительная техника – автокран.

«Остальные работы по реконструкции памятника будут включать в себя фактически формирование нового фундамента под существующий постамент, - сообщили в Управлении капитального строительства городского совета. - Ведь сейчас даже невооруженным глазом можно увидеть, что постамент немного наклонился. То есть существующая основа не может обеспечить памятнику необходимую прочность, и при дальнейшем повреждении не исключено его разрушение. Поэтому в ходе реконструкции предусмотрено закрепление постамента с помощью свай».

Также в реконструкцию входят другие реставрационные работы – вплоть до ремонта эмблем, химического закрепления гипса на лепном декоре и художественной росписи поверхности этого декора.

Около 700 тыс. грн – стоимость всех этих работ в целом.