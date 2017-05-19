Группа DCH Александра Ярославского готова приобрести «Проминвестбанк». Об этом сказано в сообщении пресс-службы группы.

Отмечается, что набсовет российского «Внешэкономбанка» (ВЭБ) 18 мая рассмотрел предложение группы DCH о приобретении «Проминвестбанка» (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине, сообщает Liga.net.

Ярославский сообщил журналистам, что давно интересуется покупкой банковских активов: «Вел переговоры со «Сбербанком» о покупке его украинской «дочки», подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки». Поэтому он начал рассматривать другие возможности и остановился на ПИБе.

В ближайшее время группа DCH планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения «Проминвестбанка» согласовательные процедуры. Председатель ВЭБ Сергей Горьков на своем брифинге сказал, что «сейчас ответ за НБУ, будем его ждать».

Ранее, в 2016 году, Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех «дочек» российских банков в Украине.