также в разделеЭкономика
Украина ввела пошлины на российские удобрения 25
Гройсман пообещал повысить пенсии военным 49
Гройсман: Пенсионная реформа позволит побороть теневую занятость 108
Сенат Канады поддержал ЗСТ с Украиной 31
В МВФ рассказали, когда выделят Украине пятый транш 65
Украина подаст апелляцию по «долгу Януковича» 10 июня 41
Рева: МВФ поддерживает пенсионную реформу 56
Украинцы держат на руках более 300 миллиардов 81
Кабмин ввел лицензирование экспорта антрацита 56
Минфин предлагает уменьшить контроль за госбанками со стороны Президента и премьера 50
Промышленный Комитет поддержал продление действия экспортной пошлины на металлолом 31
Гройсман: Деньги на осовременивание пенсий уже есть 122
Трудовой стаж для выхода на пенсию планируют повысить до 35 лет 307
Для шахтеров планируют ввести накопительную пенсионную систему 369
Кабмин намерен частично отменить назначение пенсий по выслуге лет 1371
280 украинских предприятий имеют право экспорта в ЕС 39
Кабмин принял проект пенсионной реформы 359
Суд разрешил возобновить дело о хищениях в банке Бахматюка 55

Группа DCH Александра Ярославского готова приобрести «Проминвестбанк». Об этом сказано в сообщении пресс-службы группы.

Отмечается, что набсовет российского «Внешэкономбанка» (ВЭБ) 18 мая рассмотрел предложение группы DCH о приобретении «Проминвестбанка» (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине, сообщает Liga.net.

Ярославский сообщил журналистам, что давно интересуется покупкой банковских активов: «Вел переговоры со «Сбербанком» о покупке его украинской «дочки», подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки». Поэтому он начал рассматривать другие возможности и остановился на ПИБе.

В ближайшее время группа DCH планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения «Проминвестбанка» согласовательные процедуры. Председатель ВЭБ Сергей Горьков на своем брифинге сказал, что «сейчас ответ за НБУ, будем его ждать».

Ранее, в 2016 году, Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех «дочек» российских банков в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года