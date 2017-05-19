Кабинет Министров Украины считает целесообразным направить более 1 млрд долларов средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками и конфискованных в пользу государства, на укрепление обороноспособности и инфраструктуры. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Как мы знаем, распределение этих средств будет происходить по решению Верховной Рады Украины по предложению правительства. Мы хотим провести консультации с коалицией для того, чтобы определить с ней, с Президентом страны, в каких направлениях эти средства мы можем предлагать к использованию. Мое убеждение – это вопросы обороны, инфраструктура – образовательная, медицинская, это может быть усиление строительства дорог или других объектов инфраструктуры», - заявил он.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.

Порошенко призвал не проесть эти деньги.