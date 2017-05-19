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Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» намерено оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 млн гривен в 2017-2019 годах.

Об этом говорится в программе технического развития КП на 2017 год, сообщают Украинские новости.

В частности, в 2017 году будет потрачено 13 млн гривен на установку 25 камер.

Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.

Также в планах предприятия планируется реконструкция разделительной подстанции РП-10 на территории электродепо «Дарница» за 16,24 млн гривен.
ForUm

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