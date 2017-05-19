В одном из спальных микрорайонов Кропивницкого около 05:00 на автомобиле «Нива» сдетонировало взрывное устройство, в результате чего мужчина получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.
Полицейских и врачей на место происшествия вызвали жители дома, которые услышали шум. По предварительной информации, пострадавший является сотрудником одного из государственных учреждений.
В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.
С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Предварительно событие квалифицировано как покушение на убийство. На месте работают полицейские.
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